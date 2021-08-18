تركيا: اتخذنا كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة لحماية جنودها المتواجدين حاليا في أفغانستان.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار لوكالة الأناضول، خلال توقيع اتفاقية عسكرية مع نظيره الأنغولي، جواو إرنستو دوس سانتوس، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي الـ15 "آيدف21" المنعقد في إسطنبول.

وفي إطار المعرض يواصل أكار عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول.

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في أفغانستان قال في تصريحات خلال مراسم التوقيع: "بدأنا بإجلاء جزء من مواطنينا من أفغانستان بواسطة طائرة تابعة لقواتنا الجوية".

المصدر: الأناضول