 
مباشر

البابا فرنسيس يطيح بالأسقف البرازيلي بسبب فيديو حميم

أخبار العالم

البابا فرنسيس يطيح بالأسقف البرازيلي بسبب فيديو حميم
Sputnik
البابا فرانسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r32f

أفاد مركز إعلام الفاتيكان بأن البابا فرنسيس وافق على طلب الأسقف توميه فيرييرا دا سيلفا حول استقالته من منصب أسقف مدينة سان جوزيه دو ريو بريتو البرازيلية.

وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية، تسجيل فيديو يظهر هذا الأسقف الكاثوليكي البالغ من العمر 60 عاما وهو نصف عار، خلال مكالمة فيديو حميمة مع رجل آخر. وردا على أسئلة الصحفيين البرازيليين حول هذا التسجيل اعترف فيرييرا دي سيلفا بأن هو الذي يظهر في الفيديو حقا، لكنه رفض التعليق على ما يحدث فيه.

وعين البابا فرنسيس رئيس الأساقفة مواسيرا سيلفو الذي يترأس الكنيسة الكاثوليكية بمدينة ريبيران بريتو، مديرا مؤقتا لأبرشية مدينة سان جوزيه دو ريو بريتو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا