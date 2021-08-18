السفير الروسي في أفغانستان: الأمنيون هربوا حاملين البيرة

كشف السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف تفاصيل جديدة لهروب موظفي السلطة الأفغانية السابقة من العاصمة قبيل بسط حركة "طالبان" السيطرة على المدينة.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات متلفزة قال الدبلوماسي: "فر الموظفون وانهارت أجهزة السلطة القديمة وهرب رجال الاستخبارات. هذا ما شاهدناه بأنفسنا. في صباح يوم 15 أغسطس كان بعض شبابنا في مهمة في المدينة، ورأوا مسؤولين أمنيين يغادرون وزارة الداخلية ناقلين معهم أثمن شيء كان لديهم وهو البيرة. البعض جلبوا معهم البيرة، أما الرئيس (أشرف) غني فهرب على متن مروحية مملوءة بالأوراق النقدية. ولم تتسع المروحية لجزء من الأموال".

وكانت السفارة الروسية في كابل كشفت يوم الاثنين الماضي أن الرئيس الأفغاني فر من كابل بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

المصدر: RT