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الخارجية الألمانية: تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم "خطوة سلبية للغاية"

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الخارجية الألمانية: تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم
Reuters
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أن تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم هو "خطوة سلبية للغاية".

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وأكد المتحدث أن ألمانيا تحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بنهج بناء.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أول من أمس في تقرير لها أن إيران أحرزت تقدما في تخصيب اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة إنه "في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة".

وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.

وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية.

وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماما وعلى أنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات.

المصدر:رويترز 

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