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ليتوانيا تعبر عن احتجاجها لبيلاروس بسبب حادث حدودي

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ليتوانيا تعبر عن احتجاجها لبيلاروس بسبب حادث حدودي
Reuters
الحدود الليتوانية البيلاروسية
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سلمت وزارة الخارجية الليتوانية مينسك مذكرة احتجاج على حادث عبور 12 من حرس الحدود البيلاروسيين للحدود الليتوانية.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" عن وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس: "أبلغنا بيلاروس بأنه تم تسجيل هذا الحادث، وهو يثير قلقا عميقا، إذ نعتبره استفزازا وزيادة في درجة الحرارة وذلك في ظروف الوضع المتوتر بالفعل. وندعو للامتناع عن الحوادث التي يمكن اعتبارها استفزازا، ناهيك عن الاستفزازات الحقيقية".

وأعلنت السلطات الليتوانية سابقا عن استفزاز نظمه حرس الحدود البيلاروسيون الذين يزعم أنهم عبروا الحدود البيلاروسية الليتوانية بشكل غير شرعي. وأعلنت فيلنوس بهذا الصدد عن نيتها تعزيز حراسة حدودها مع بيلاروس.

ولم تعلق مينسك على هذا الحادث حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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