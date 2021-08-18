"للشعب الأفغاني الحق بتقرير مستقبله".. المتحدث باسم الخارجية الصينية يعلق على فيديو لجورج بوش الابن

نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، قبل نحو 20 عاما، وإعلانه نهاية حقبة حركة "طالبان" في أفغانستان.

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وكان جورج بوش الابن قد قال في مقطع الفيديو المتداول: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته".

وأضاف: "لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

في حين علق تشاو لي جيان على مقطع الفيديو على حسابه في "تويتر" قائلا: "بعد أن كانت "قاضيا أخلاقيا عالميا" لفترة طويلة، يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء".

وأضاف: "للشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".

Having been a "world moral judge" for a long period, the #US has to know that it is not the master of everything. The #Afghan people have the right to decide their own future. pic.twitter.com/s3iN1NOuxW — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 17, 2021

المصدر: RT