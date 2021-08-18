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واشنطن تنفي وجود اتفاق مع أنقرة بشأن اللاجئين الأفغان

أخبار العالم

واشنطن تنفي وجود اتفاق مع أنقرة بشأن اللاجئين الأفغان
Reuters Dado Ruvic
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أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة، عدم صحة مزاعم عن وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

وأشارت السفارة باللغتين التركية والإنجليزية اليوم الأربعاء إلى أن ما يشاع من مزاعم حول حدوث "اتفاق" أو "صفقة" بين الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين أو المهاجرين الأفغان، "عارية عن الصحة تماما".

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وفي 4 أغسطس أعربت تركيا عن رفضها تنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول أخرى، في إطار ما يعرف باسم "برنامج قبول المهاجرين للأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم" الذي أعلنته واشنطن من قبل.

المصدر: الأناضول

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