الخارجية الإسرائيلية تكشف موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

كشف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، أنه "في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى إسرائيل في تل أبيب".

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وفي مقابلة مع صحيفة "العين الإخبارية" بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، قال ليئور حياة: "السودان واحدة من الدول الأربع التي تقدمت باتجاه اتفاق السلام، ولكن لم نوقع الاتفاق معها حتى الآن، لقد وقعت الخرطوم اتفاق إبراهيم، ونأمل توقيع اتفاق السلام قريبا جدا".

وعن البعثة الدبلوماسية الثالثة ستفتتح قريبا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للصحيفة، أنه يقصد "السفارة البحرينية"، مشيرا إلى أنه "في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى إسرائيل في تل أبيب"

وفي إطار الإجابة عن كيفية تقييم العام الأول منذ التوقيع على اتفاق إبراهيم مع الإمارات، أوضح ليئور حياة لـ"العين الإخبارية" قائلا: "لقد كان عاما تاريخيا غير -ولا يزال- الشرق الأوسط، لقد بدأنا قبل عام تقريبا من نقطة الصفر والآن أصبح لإسرائيل 4 سفارات وممثليات جديدة في دول عربية بالشرق الأوسط، وتوجد بعثتان دبلوماسيتان في إسرائيل والثالثة سيتم افتتاحها قريبا جدا..لقد غير اتفاق إبراهيم التوجهات والآمال تجاه المستقبل وهذا هو الأمر الأهم".

كما علق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على إمكانية توقيع مزيد من الاتفاقيات بين إسرائيل ودول عربية أخرى في المستقبل القريب، قائلا: "بالتأكيد، ولكن المستقبل القريب في الشرق الأوسط قد يستغرق سنوات".

المصدر: "العين الإخبارية"