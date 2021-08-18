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مصرع شخص بحريق غابات في فرنسا

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مصرع شخص بحريق غابات في فرنسا
Reuters
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قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء إنه تم العثور على شخص ميتا فيما كافحت فرق الإطفاء طوال الليل للسيطرة على حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية في جنوب فرنسا.

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وذكر مسؤول بالإدارة المحلية في إقليم فار بجنوب فرنسا، حيث اندلع الحريق يوم الاثنين، أن "النيران كانت لا تزال مشتعلة".

وأصيب نحو 20 شخصا باختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق الذي أمكن مشاهدة نيرانه من معظم أنحاء الإقليم.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتجعه الصيفي القريب أمس الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تثير حرائق غابات من إسبانيا واليونان إلى تركيا تساؤلات بشأن تغير المناخ في العالم.

المصدر: رويترز

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