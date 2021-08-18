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جماعة حقوقية: عدد القتلى منذ انقلاب ميانمار تجاوز الألف

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جماعة حقوقية: عدد القتلى منذ انقلاب ميانمار تجاوز الألف
Reuters
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ذكر مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار أن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير، تجاوز الألف اليوم الأربعاء.

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وقال تاتي نينج سكرتير الجمعية التي تسجل عمليات القتل على أيدي قوات الأمن، لوكالة "رويترز": "وفقا لسجلاتنا قتل 1001 من الأبرياء.. العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير".

وسبق أن أشارت السلطات العسكرية إلى أن أرقام الجمعية، التي استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها.

وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.

وانزلقت ميانمار إلى حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع استمرار الاحتجاجات اليومية واشتعال التمرد في المناطق الحدودية والإضرابات الواسعة التي ألحقت ضرارا بالغا بالاقتصاد.

المصدر: "رويترز"

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