"الكنغر الطائر" تفرض على موظفيها تلقي لقاح ضد كورونا

أعلنت "كوانتاس" أكبر شركات الطيران الأسترالية والتي تلقب بـ"الكنغر الطائر"، اليوم الأربعاء أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميا لجميع موظفيها.

وقالت "كوانتاس" التي أصبحت بذلك واحدة من أولى الشركات الأسترالية الكبيرة التي تجعل التطعيم إلزاميا لموظفيها، إن الإجراء سينطبق أيضا في شركة "جيت ستار" التابعة لها للرحلات المنخفضة التكلفة.

ويفترض أن يكون العاملون على الرحلات الجوية بما في ذلك الطيارون، وعلى الأرض قد حصلوا على التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر. أما الموظفون الآخرون فقد أمهلوا حتى 31 مارس للقيام بذلك.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لـ"كوانتاس" في بيان إن "تلقيح الموظفين بالكامل سيحمي العاملين في الشركة من الفيروس وسيحمي عملاءنا والمناطق التي نخدمها".

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ويأتي هذا الإجراء بينما أشارت حكومة المحافظين الأسترالية إلى أنها لا تريد جعل التطعيم إلزاميا وتفضل أن تترك للشركات خيارا لاتخاذ قرار بشأن السياسة التي تنوي تطبيقها.

وقالت شركة الطيران إن استطلاعا لآراء العاملين كشف أن 89% من الموظفين يريدون تلقي لقاح أو تلقوه بينما لا يريد 4% فقط اللقاح.

وأشارت شركة الطيران إلى أن تطعيم المسافرين على الرحلات الدولية سيصبح إلزاميا وأنها تعتزم تنظيم يانصيب لتشجيع الأستراليين على التطعيم.

المصدر: أ ف ب