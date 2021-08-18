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الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية تحذر من "الفساد والبيروقراطية"

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الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية تحذر من
Reuters KCNA
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يقود ورشة العمل الأولى للقادة والضباط السياسيين للجيش الشعبي الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالي
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وجهت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونغ شينمون"، اليوم الأربعاء تحذيرات من "الفساد"، داعية إلى "حشد الدعم الشعبي وسط الوضع الاقتصادي المتفاقم".

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كما أصدرت "رودونغ شينمون"، وهي صحيفة تابعة لحزب العمال الحاكم في الشمال، نداء يدعو المسؤولين إلى "خوض كفاح لاقتلاع الأعشاب الضارة في المجتمع، بما في ذلك البيروقراطية والفساد".

وأوضحت "رودونغ شينمون" قائلة: "كسب قلوب الشعب يساوي الفوز بالعالم، وفقدان قلوب الشعب يعني خسارة الحزب نفسه"، مشيرة إلى أنه "أمامنا الكثير من التحديات والعقبات، في وقت كل شيء فيه يعد غير كاف ومحاط بالتحديات، علينا إدارة المشاعر العامة في التوقيت المناسب".

وأكملت الصحيفة: "تحديات وعقبات كبيرة تنتظرنا، في وقت يكون فيه كل شيء غير كاف ومليء بالتحديات، يتعين علينا إدارة المشاعر العامة في الوقت المناسب"، داعية المسؤولين إلى "الالتزام بالاستماع إلى احتياجات وشكاوى الشعب، ومعالجة مشاكلهم في الوقت المناسب".

المصدر: "يونهاب"

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