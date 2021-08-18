المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة: أصدقاؤنا وحلفاؤنا لا يتدلون من الطائرات

علقت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على الحوادث في مطار كابل، قائلة إن "أصدقاء وحلفاء" الولايات المتحدة "لا يتدلون من الطائرات".

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وفي مقابلة مع قناة تلفزيون "MSNBC"، سئلت توماس غرينفيلد ما هي الاستفسارات التي تطرح على الممثل الدائم بشأن "أصداء سايغون 1975 المؤرقة"، في حين أن الإخلاء الحالي من كابل "أكثر فوضى وخطورة"، فيما "أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة متشبثون بالطائرات".

وردت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة قائلة: "تعلمون، أعتقد أن هذا ليس عام 1975. هذا عام 2021. نحن في عالم مختلف. لقد وضعنا خططا ونتخذ الإجراءات اللازمة. غير صحيح أن الوضع الذي نحن فيه غير مخطط له. إنه أمر صعب، لا أنكر مطلقا مدى صعوبة الوضع، لكننا نحاول إخراج الناس، وأصدقاؤنا وحلفاؤنا غير معلقين بالطائرات".

ولفتت توماس غرينفيلد إلى أن أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة يتلقون دعم الحكومة الأمريكية، والعمل جار على مدار الساعة لإجلاء الناس من أفغانستان.

واستفسر بعد ذلك محاورها، من هؤلاء الأشخاص المعلقين بالطائرات في مطار كابل بنظرها.

وأجابت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة قائلة: "لا أعرف.. قلت إن الناس كانوا متعلقين بالطائرات. ورأيت تقريرا واحدا تحدث عن مئات الأشخاص في المطار. ونريد مساعدة كل هؤلاء الأشخاص، ونعترف بذلك. لكننا نحاول توفير وسيلة منظمة للأفغان وغيرهم من الناس لمغادرة البلاد، ونحن نعمل على ذلك على مدار الساعة".

وكان سلاح الجو الأمريكي قد أعلن في 17 أغسطس اكتشاف بقايا بشرية في فجوة عجلات طائرة نقل عسكرية من طراز "سي – 17" عائدة من كابل.

المصدر: iz.ru