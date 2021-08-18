معبر طورخام بين باكستان وأفغانستان يعود للعمل بصورة اعتيادية

أفاد موقع Dawn الإخباري بأن المسؤولين الباكستانيين وحركة طالبان توصلوا إلى اتفاق شفهي لإعادة فتح معبر طورخام الحدودي بين البلدين بعدما أغلق لساعات عقب سيطرة الحركة على أفغانستان.

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ولفت الموقع إلى أن مسؤولي أمن الحدود وافقوا على السماح للشحنات التجارية، ومعظمها مواد غذائية قابلة للتلف محملة في شاحنات وحاويات، بالتحرك عبر الحدود، كما سمح لشاحنات محملة بمواد مستوردة أفغانية، معظمها فواكه وخضروات طازجة، بالدخول إلى باكستان بعد التوصل إلى تفاهم شفهي بين الجانبين.

وتقطعت السبل بمئات السيارات المحملة بالعديد من السلع التجارية والمواد الغذائية بالقرب من طورخام بعد تلقيها أنباء عن سقوط إقليم ننجرهار الأفغاني في أيدي حركة طالبان الأفغانية في وقت متأخر من مساء السبت والاستيلاء على معبر طورخام الحدودي.

لكن الموقع أشار إلى أن حركة المشاة بين البلدين لا تزال متوقفة.

وكانت باكستان فرضت في 8 مايو حظرا على حركة المشاة عبر الحدود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أفغانستان.

المصدر: موقع dawn