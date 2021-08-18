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بايدن وجونسون يتفقان على عقد اجتماع لـ(G7) الأسبوع المقبل حول أفغانستان

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بايدن وجونسون يتفقان على عقد اجتماع لـ(G7) الأسبوع المقبل حول أفغانستان
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بروكسل، 14 يونيو 2021
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بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، التطورات الأخيرة في أفغانستان.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن بايدن وجونسون اتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع (G7) الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين.

وأضاف أن الزعيمين "ناقشا ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين بشأن المضي قدما في سياسة أفغانستان بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر".

هذا وتخطط بريطانيا لنقل 5 آلاف شخص ضمن سياسة إعادة التوطين والمساعدة للأفغان.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل: "أريد أن أضمن أننا كدولة نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم للفارين المستضعفين من أفغانستان حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة بأمان في المملكة المتحدة".

وأضافت: "خطة إعادة توطين المواطنين الأفغان ستنقذ الأرواح". وأوضحت أن البرنامج يهدف على المدى البعيد إلى مساعدة ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وفي مقال لباتيل بصحيفة "التلغراف"، دعت باقي الدول إلى المساعدة في استقبال اللاجئين الأفغان أيضا.

المصدر: رويترز

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