تقرير: ارتفاع أسعار البرقع في كابل 10 أضعاف

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها بأن أسعار البرقع في كابل ارتفعت بنحو 10 أضعافها مع سيطرة حركة "طالبان" على المدينة واستيلائها على الحكم في البلاد.

وأشار التقرير نقلا عن إحدى النساء التي لم يذكر اسمها لاعتبارات أمنية، إلى أن النساء تدفقن على الأسواق لشراء البرقع بسرعة مع تقدم "طالبان".

وقالت المرأة إنها لم تتكمن من الوصول إلى السوق يوم الأحد، عندما سيطرت "طالبان" على كابل، حيث اضطرت للانتظار ساعات في طابور أمام البنك في محاولة لسحب أكبر قدر ممكن من أموالها من حسابها، في ظل مستقبل غامض.

وأضافت أن سيطرة "طالبان" على كابل كانت مفاجئة، وخاصة سرعة التطورات، حيث اعتقد الكثيرون أن كابل قد تقاوم خلال سنة أو لأي فترة تقارب ذلك.

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وقالت إمرأة أخرى لـ"سي إن إن"، إن هناك نقصا في البرقع، وأن لديها برقعا أو اثنين لـ3 نساء في عائلتها، ورجحت أنها ستضطر لاستخدام مفارش السرير لصنع أي نوع من الحجاب لها.

وعلى صعيده، أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الحركة ستفرض الحجاب حسب الشريعة الإسلامية، وأن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحديث يدور عن ارتداء البرقع، مشيرا إلى أن هناك "أنواعا مختلفة من الحجاب".

المصدر: "سي إن إن"، "سكاي نيوز"