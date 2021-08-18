القوات الجوية البريطانية تعلن اعتراض قاذفة روسية

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية أن مقاتلاتها أقلعت يوم الثلاثاء لاعتراض قاذفة روسية من نوع "سو 24" فوق البحر الأسود قرب سواحل رومانيا.

وحسب بيان القوات الجوية البريطانية، فإن مقاتلات من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة قوات الناتو "ميخائيل كوغالنيتشانو" في رومانيا لاعتراض الطائرة الروسية التي كانت تتجه إلى أجواء رومانيا ولم ترد على إشارات هيئات مراقبة الطيران الرومانية.

RAF Typhoons in Romania scrambled to intercept a Russian fighter in International Airspace over the Black Sea.



The aircraft had not filed a flight plan & wasn't speaking to Romanian ATC so was deemed a flight safety hazard.#WeAreNATO



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وادعى البيان بأن الطائرة الروسية كانت تشكل "خطرا على جميع مستخدمي المجال الجوي" في المنطقة.

وأضافت القوات الجوية البريطانية أن طائراتها رافقت الطائرة الروسية حتى مغادرتها منطقة معلومات الطيران التابعة لبوخارست.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على بيان الجانب البريطاني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مرارا في وقت سابق أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القانون الدولي.

المصدر: RT