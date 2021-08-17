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البرازيل تسجل 1106 وفيات و37613 إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 1106 وفيات و37613 إصابة جديدة بكورونا
Reuters WASHINGTON ALVES
التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1106 وفيات و37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 570598، فيما عدد الإصابات إلى 20 مليونا و416183.

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وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في الوفيات.

المصدر: "رويترز"

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