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الولايات المتحدة تدعو لمنع تحول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بؤرة لانتشار كورونا

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الولايات المتحدة تدعو لمنع تحول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بؤرة لانتشار كورونا
Reuters CARLO ALLEGRI
شعار الأمم المتحدة
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دعت واشنطن زعماء العالم إلى إرسال مقاطع مصورة بدلا من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منعا لتحول المناسبة إلى بؤرة لانتشار لكورونا.

وقالت ليندا توماس-غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "نحتاج إلى مساعدتكم حتى لا يتحول أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناسبة لنقل العدوى بكثافة للغير".

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وأضافت: "على رؤساء الوفود التفكير في إلقاء بياناتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. وإذا قررت الوفود السفر إلى نيويورك... فإننا نطلب من الوفود اصطحاب الحد الأدنى المطلوب من المسافرين".

وتنطلق اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 سبتمبر، وستتضمن إلقاء كلمات بالحضور الشخصي وأخرى عن طريق الفيديو في ظل تباين معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

المصدر: "رويترز"

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