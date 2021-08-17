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ممثل كوميدي إيطالي: الخبر الوحيد المطمئن عن أفغانستان هو أن دي مايو على البحر

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ممثل كوميدي إيطالي: الخبر الوحيد المطمئن عن أفغانستان هو أن دي مايو على البحر
Reuters JOHANNA GERON
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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قال ممثل كوميدي إيطالي متهكما إنه في خضم كل هذه الفوضى في أفغانستان، ربما تكون حقيقة أن وزير خارجيتنا لويجي دي مايو يمضي عطلته على ساحل البحر، الخبر المطمئن الوحيد.

وأضاف الممثل لوكا بيتزاري في تغريدة على "تويتر"، "أرى (الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو) ليتا يطالب بتعبئة وطنية مع هاشتاغ نعم".

وتابع: "أتساءل: إلى جانب الهاشتاغ علينا أن نتحرك، لكن لنذهب إلى أين بالضبط؟".

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في السياق ذاته، رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، أن "من الواجب الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، وقد طلبنا ذلك على الفور".

وأضاف: "إذا كان الوضع متفجرا يتم توجيه دعوة عاجلة للاجتماع حتى لو كان يوم 17 آب"، أي في منتصف العطلة الصيفية.

وعن الجدل حول عطلة دي مايو، أضاف: "أنا لا أعلق على العطلة الصيفية لهذا الوزير أو ذاك نظرا لأنهم أزعجوني بهذا الأمر لسنوات". 

وتابع: "أقول فقط من الحق أن يلتئم البرلمان إن لم يكن خلال ساعات، ففي غضون أيام".

المصدر: "آكي"

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