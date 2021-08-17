سيئول تتسلم رفات قائد جيش التحرير الكوري من كازاخستان بعد 78 عاما على وفاته

منحت كوريا الجنوبية وسام الشرف لهونغ بيوم-دو قائد جيش الاستقلال الكوري بعد 78 عاما على وفاته، وهو مناضل استقلال تاريخي أعيد رفاته من كازاخستان قبل يومين إلى كوريا الجنوبية.

ومنح مون جيه الرئيس الكوري الجنوبي إن هونغ وسام الاستحقاق للمؤسسة الوطنية في حفل حضره رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في المكتب الرئاسي بسيئول.

ويحظى هونغ الذي شغل منصب قائد جيش الاستقلال الكوري بالتبجيل على انتصاراته القيادية في المعارك ضد القوات اليابانية خلال الحكم الاستعماري 1910-1945، وخاصة معركة فنغودونغ في منشوريا بالصين عام 1920.

وفي عام 1962، منحته حكومة كوريا الجنوبية وسام الاستحقاق الرئاسي، كما منحه الرئيس مون وسام جمهورية كوريا من الدرجة الأولى بمناسبة مرور 101 عاما على معركة فنغودونغ، تكريم له له على دوره في الاستقلال ومساهمته في زيادة الوعي العام بروح الاستقلال وحب الوطن.

وكان هونغ زعيما روحيا للجالية الكورية التي أجبرت على الهجرة إلى كازاخستان عام 1937 في ظل سياسة زعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين.

وتم نقل العديد من الكوريين وبينهم هونغ من أقصى شرق روسيا على الحدود مع اليابان إلى كازاخستان، وما زالت سلالته تعيش في كازاخستان وعدد أفرادها نحو 100 ألف شخص.

وتمت إعادة رفات الجنرال الراحل إلى الوطن في يوم التحرير وسيتم دفنه في المقبرة الوطنية في مدينة دايجون على بعد 160 كيلومترا جنوب سيئول يوم الأربعاء، بمراسم حداد رسمية.

المصدر: "يونهاب"