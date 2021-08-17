الإعلام الأمريكي يتساءل عن وجهة "انسحاب" بايدن بعد مؤتمره الصحفي عن أفغانستان

تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية صورة للرئيس جو بايدن وهو يصعد إلى المروحية بعد مؤتمره الصحفي عن أفغانستان، وتساءلت عن وجهته تاركا أسئلة كثيرة بلا إجابة عن البلد المذكور.

وقالت شبكة abcnews إنه عند الساعة 4:19 مساء بالتوقيت الصيفي الشرقي يوم الاثنين، اختتم بايدن خطابا دافع فيه عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحلول الساعة 4:57 كانت المروحية الرئاسية "مارين ون" في الجو تحمله إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد.

Biden boards Marine One, returning to Camp David, following his remarks this afternoon on Afghanistan pic.twitter.com/MP92fDJopp — Mario Parker (@MarioDParker) August 16, 2021

وأشارت إلى أن بايدن الذي "انسحب" إلى كامب ديفيد، ترك مسؤولي إدارته في واشنطن للإجابة على أسئلة معلّقة لم يجب عليها في مؤتمره، وأهمها: ما مصير الأفغان المعرضين للخطر والذين يكافحون من أجل مغادرة البلاد؟ ولماذا فوجئت الإدارة بسرعة استيلاء "طالبان" على السلطة؟

المصدر: abcnews