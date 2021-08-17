 
مباشر

الإعلام الأمريكي يتساءل عن وجهة "انسحاب" بايدن بعد مؤتمره الصحفي عن أفغانستان

أخبار العالم

الإعلام الأمريكي يتساءل عن وجهة
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2vr

تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية صورة للرئيس جو بايدن وهو يصعد إلى المروحية بعد مؤتمره الصحفي عن أفغانستان، وتساءلت عن وجهته تاركا أسئلة كثيرة بلا إجابة عن البلد المذكور.

وقالت شبكة abcnews إنه عند الساعة 4:19 مساء بالتوقيت الصيفي الشرقي يوم الاثنين، اختتم بايدن خطابا دافع فيه عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحلول الساعة 4:57 كانت المروحية الرئاسية "مارين ون" في الجو تحمله إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد.

وأشارت إلى أن بايدن الذي "انسحب" إلى كامب ديفيد، ترك مسؤولي إدارته في واشنطن للإجابة على أسئلة معلّقة لم يجب عليها في مؤتمره، وأهمها: ما مصير الأفغان المعرضين للخطر والذين يكافحون من أجل مغادرة البلاد؟ ولماذا فوجئت الإدارة بسرعة استيلاء "طالبان" على السلطة؟

المصدر: abcnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا