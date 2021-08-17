إيران: نجدد تأكيدنا أن برنامجنا النووي سلمي ولا يحمل أي أهداف عسكرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "طهران ستتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي، إذا نفذت واشنطن التزاماتها بالاتفاق ورفعت العقوبات".

وقال في تصريح: "نجدد تأكيدنا أن برنامجنا النووي سلمي وليست له أي أهداف عسكرية، وخطواتنا النووية تتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وأضاف أن "حق خفض التزاماتنا النووية منصوص عليه في الاتفاق النووي".

وتابع: "سنتراجع عن خفض الالتزام إذا نفذت واشنطن التزاماتها ورفعت العقوبات".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن "إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي".

وأضافت أن "طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة".

المصدر: RT + وكالات