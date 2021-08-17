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الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا

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الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا
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ما زالت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق غابات بعد يوم على اندلاعه في تلال مدينة سان تروبيه الساحلية في فرنسا، على خلفية هبوب رياح قوية جعلت السيطرة عليه أكثر صعوبة.

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وقالت السلطات الفرنسية إن نحو 900 رجل إطفاء مع طائرات محملة بالمياه، يتصدون للحريق دون أن يتمكنوا من السيطرة عليه، ووجهت دعوات لمن تم إجلاؤهم عن منطقة الحريق تحثهم على عدم العودة إلى منازلهم.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن "الأسوأ تم تجنبه"، إلا أنه أشار إلى أن الاضطرابات المناخية "ستؤدي إلى مزيد من هذه الحرائق"، وغادر منتجعه الصيفي القريب ليشكر رجال الإطفاء على جهودهم.

واستمر الحريق الذي أثر على عدة قرى في منطقة فار الجنوبية من الليلة الماضية حتى اليوم مع دفع الرياح القوية ألسنة اللهب على مساحة 5 آلاف هكتار.

المصدر: "رويترز"

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