 
مباشر

واشنطن تؤكد أن لا خطط لديها لنشر قوات في هايتي

أخبار العالم

واشنطن تؤكد أن لا خطط لديها لنشر قوات في هايتي
Reuters
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2vf

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لنشر قوات عسكرية في هايتي بعد الزلزال الذي أودى بحياة 1400 شخص على الأقل هناك.

وقال سوليفان في إيجاز صحفي من البيت الأبيض إنه من السابق لأوانه قياس تأثير الزلزال على العملية السياسية في هايتي وإن المسؤولين الأمريكيين بصدد تقييم ذلك.

وأشار إلى أن التركيز الرئيسي الآن هو الحصول على فريق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة الكارثة، مبينا أن عناصر خفر السواحل الأمريكية والقيادة الجنوبية الأمريكية يقدمون الدعم اللوجستي للاستجابة لحالات الطوارئ.

وصباح يوم السبت، شهدت هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة، أسفر عن عدد كبير من القتلى، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين، وانهيار كنائس ومحال تجارية ومنازل ومبان، علق مئات الأشخاص تحت أنقاضها.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا