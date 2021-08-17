مقاطعة أمريكية تعلن عن 100 دولار مكافأة لكل من يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت مقاطعة هاريس في منطقة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن أي شخص يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى نهاية أغسطس الحالي، سيكافأ بـ100 دولار.

وقالت لينا هيدالجو قاضية مقاطعة هاريس إن الإجراء ضروري لتعزيز التطعيم في محاولة لمكافحة موجة تفش رابعة سببها متحور "دلتا".

وأفادت مستشفيات هيوستن اليوم الثلاثاء بأن أعداد المرضى فيها الآن تفوق أي وقت مضى منذ بداية الجائحة.

المصدر: "رويترز"