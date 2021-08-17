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مصرع نحو 50 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري

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مصرع نحو 50 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري
Reuters BORJA SUAREZ
صورة من الأرشيف
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 47 مهاجرا غير شرعيين لقوا مصرعهم على متن قارب حاول الوصول به إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

ونقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن المنظمة قولها، إن القارب الذي كان على متنه 54 شخصا، أبحر من سواحل المغرب في 2 أغسطس الجاري، لكنه فقد في المحيط الأطلسي بعد تعطل محركه.

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وبعد عدة أيام بدأ الأشخاص الموجودون على متن القارب يموتون بعد أن استنفدت مخزونات الأغذية ومياه الشرب لديهم.

وتم العثور على القارب يوم الاثنين قبالة السواحل موريتانيا بالقرب من مدينة نواذيبو.

واكتشف خفر السواحل 7 ناجين على متن القارب، هم إمرأة و6 رجال.

وتجدر الإشارة إلى أن جزر الكناري الإسبانية تشهد في الفترة الأخيرة أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2006.

وفي العام الماضي وصل إلى جزر الكناري أكثر من 23 ألف مهاجر، وهذا أكثر مما كان في العام السابق بنسبة 750%.

المصدر: نوفوستي

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