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فنلندا تعتزم تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سيطرة طالبان

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فنلندا تعتزم تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سيطرة طالبان
Reuters
فنلندا تعتزم تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سيطرة طالبان
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أعلنت فنلندا أنها ستعلّق مساعدات التنمية لأفغانستان إثر استيلاء طالبان على السلطة، على أن تعيد النظر في قرارها بعد انقشاع المشهد الأفغاني.

وقال فيل سكيناري وزير التعاون التنموي: "علينا أن نرى كيف يتطور الوضع.. ومع ذلك، فإن فنلندا لا تتخلى عن شعب أفغانستان أو أطفالها أو نسائها أو رجالها أو الصحفيين أو الأطباء أو العاملين في إزالة الألغام أو المناضلين في مجال حقوق الإنسان".

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وقال: "هدفنا مع شركائنا الدوليين هو حماية ما حققناه بالفعل.. تطلب فنلندا من شركائها إحترام حقوق الإنسان".

وأعلنت فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي أن دعمها للمساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية وإزالة الألغام يصل إلى حوالي 30 مليون يورو (35 مليون دولار) سنويا.

المصدر: رويترز

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