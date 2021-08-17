لافروف نقلا عن أحد المجاهدين الأفغان القدامى: الجنود السوفيت كان سلوكهم مشرفا

استذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس البرلمان الأفغاني الأسبق عن الجنود السوفيت الذين حاربهم في صفوف "المجاهدين الأفغان" في ميادين القتال.

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وفي كلمة ألقاها في جامعة البلطيق الفدرالية بمدينة كالينينغراد الروسية اليوم، ذكر لافروف أن المجاهد السابق الذي التقاه أثناء زيارته الأولى إلى أفغانستان عام 2004، أعرب له عن احترامه الصريح للعسكريين السوفيت، مشيرا إلى أن سلوكهم كان مشرفا واتسم بالرجولة "مقارنة مع بعض الآخرين الذين يزوروننا ضيوفا مسلحين، كما لم يطلقوا النار عشوائيا على كل شجيرة بدافع الخوف".

كما استذكر لافروف قول محاوره إن انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان كان "منظما إلى أقصى حد".

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان مع دخول مسلحيها العاصمة كابل، تزامنا مع انسحاب قوات واشنطن والناتو الحثيث من البلاد.

المصدر: "نوفوستي"