البحرية الأوكرانية تنفذ تدريبات مع رمي ناري في مياه بحر آزوف

قال المكتب الصحفي للبحرية الأوكرانية، في بيان له، إن مجموعة سفن حربية تابعة لها، نفذت تدريبات تكتيكية مع رمي ناري، في مياه بحر آزوف.

وذكر أن أطقم هذه السفن، تدربت خلال ذلك على عمليات حماية السواحل.

وأضاف البيان: "قبل أيام، نفذت مجموعة سفن حربية أوكرانية في بحر آزوف، مجموعة متكاملة من التمرينات التكتيكية، لحماية الاتصالات البحرية، وترافق ذلك مع تدمير زوارق العدو الصغيرة عالية السرعة، ودعم عمليات الوحدات في الاتجاه البحري".

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وأشار البيان، إلى أنه تم تنفيذ التدريبات في فترتي الليل والنهار وفقا لمعايير الناتو. وتمت إدارة التدريبات باللغة الإنجليزية.

المصدر: نوفوستي