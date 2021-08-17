وكالة: نفاد البنزين في كابل بعد يومين من استيلاء حركة طالبان على السلطة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بنفاد البنزين في العاصمة الأفغانية كابل وذلك بعد يومين من استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد.

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ونقلت الوكالة عن مراسلها في كابل أن محطات البنزين في المدينة محاطة بالطوابير من السيارات المتروكة بما فيها العسكرية. كما لا تزال المحلات التجارية الكبيرة مغلقة، فيما تواصل المحلات التجارية الصغيرة عملها بنظام عادي.

وارتفع سعر البنزين في المدينة من 50 أفغانيا (ما يعادل 62 سنتا أمريكيا) إلى 70 أفغانيا (86 سنتا) لكن تزويد السيارات بالبنزين أصبح أمرا مستحيلا.

ولا تزال شوارع المدينة خالية من الناس.

وأفاد شهود عيان بمقتل فتاة بالرصاص في نقطة مرور تابعة لحركة طالبان (المحظورة، المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) في ولاية ننغرهار.

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصدر: نوفوستي