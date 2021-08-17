لافروف يعلق على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بشهادات التطعيم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وزارة الصحة الروسية، وبدعم من الخارجية، تجري محادثات مهنية مفصلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وأضاف لافروف، في اجتماع مع رابطة شركات النقل الدولي بالشاحنات: "تجري وزارة الصحة ومعهد غاماليا، وبدعم من الخارجية طبعا، مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الاعتراف المتبادل بشهادت التطعيم ضد كوفيد".

وذكر لافروف، أن الجانب أظهر على ما يبدو، وأعلن على الملأ، وجود الإرادة السياسية لديه في هذا المجال. ويتم حل بعض المسائل الفنية والقانونية، ضرورة ضمان حماية البيانات الشخصية، وتوفير التوافق التكنولوجي للإجراءات.

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وتابع الوزير: "أؤكد مرة أخرى، أننا مستعدون وسنواصل الحوار العملي المحترف. لكننا نأمل بشدة أن تتوقف التأخيرات، التي تملك علامات تسييس واضحة، وسنصل إلى اتفاق يلبي مصالح المواطنين الروس ومواطني دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي