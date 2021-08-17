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مادورو: سنطرح فكرة إطلاق "حوار مباشر" مع واشنطن خلال المحادثات مع المعارضة

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مادورو: سنطرح فكرة إطلاق
Reuters
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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إنه سيطرح في إطار المحادثات الجارية مع المعارضة، فكرة "إطلاق حوار مباشر مع الحكومة الأمريكية"، بعد عامين على قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف مادورو في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين: "سنطرح خلال المفاوضات التي ستبدأ في 30 أغسطس في المكسيك بوساطة النرويج، فكرة فتح حوار مباشر مع الحكومة الأمريكية لبحث كل القضايا الثنائية".

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وتابع مادورو: "نحن مستعدون على الدوام ولكن (الولايات المتحدة) يجب أن تكف عن عجرفتها وكراهيتها وازدرائها".

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انقطعت العلاقات الدبلوماسية نهائيا بين فنزويلا والولايات المتحدة، إثر اعتراف واشنطن، مع حوالي 60 دولة، في يناير 2019 بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

المصدر: أ ف ب

 

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