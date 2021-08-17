شقيقة أحدهم: عسكريون أوكرانيون عالقون في كابل

قالت قناة 24 التلفزيونية، إن 12 عسكريا من أوكرانيا، ما زالوا عالقين في القاعدة الأمريكية في كابل، رغم إنجاز عملية إجلاء العسكريين الأمريكيين منها.

ونقل موقع القناة، عن شقيقة أحد العسكريين الأوكرانيين العالقين في القاعدة: "لا يعرف شقيقي وزملاؤه المتواجدون في القاعدة، أي شيء عن عملية الإخلاء الليلية بمشاركة طائرة أوكرانية. لم يتصل بهم أحد. تم بالفعل إجلاء جميع الأمريكيين من القاعدة. يوجد هناك الآن أكثر من 40 شخصا، بما في ذلك مواطنو جورجيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا. لم يقم أحد حتى الآن بإجلائهم".

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وذكرت شقيقة العسكري، أن عناصر طالبان (المحظورة، المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا)، صادروا أسلحة العسكريين الأجانب في القاعدة وحذروهم من مغبة القيام بأي تصرف.

ونوهت السيدة، بأنها اتصلت بالسفارة الأوكرانية في طاجيكستان، التي لم تبلغها بأي شيء محدد وفقط وعدت ببذل الجهود الممكنة لمساعدتهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن طائرة أوكرانية أقلعت من كابل وعلى متنها مواطنون من عدة دول، بما في ذلك أوكرانيا وهولندا وكرواتيا وبيلاروس، وهم في أمان حاليا.

ولكن السكرتير الصحفي لجهاز الحدود الأوكراني أندريه ديمشينكو، قال إن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كابل على متن الطائرة المذكورة، هم من مواطني أفغانستان.

المصدر: نوفوستي