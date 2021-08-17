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الأزمات تلاحق العلاقات البولندية الإسرائيلية

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الأزمات تلاحق العلاقات البولندية الإسرائيلية
Reuters
مبنى السفارة البولندية في تل أبيب، إسرائيل
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أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس الاثنين، أنها بصدد تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية المصادقة على قانون الممتلكات البولندي.

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وقالت إن "قرار مستوى العلاقات للممثلية الدبلوماسية في إسرائيل سيتخذ خلال الأيام القادمة، بالنظر للتماثل بالعلاقات الثنائية". 

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن سفير بولندا في إسرائيل سيبقى في بلاده ولن يعود إلى السفارة لأجل غير مسمى.

وصرحت رئيسة القسم الأوروبي في وزارة الخارجية، تاليا لادور برشر، أمس، في حديثها لإذاعة "FM103": "سفيرنا سيبقى في البلاد، وسفيرهم - اقترحنا بحرارة أن يمدد عطلته حتى نرى إلى أين يمكن أن تتطور الأمور". 

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول حكومي بولندي قوله إنه خلال الأيام القادمة سيأتي رد "بطرق دبلوماسية" من قبل بولندا على القرارات الإسرائيلية على خلفية قانون المملتكات البولندي المثير للجدل. 

وتأتي الخطوة البولندية ردا على خطوة اتخذتها إسرائيل ردا على تشريع قانون الممتلكات بإعادة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو للتشاور، وتوصية إسرائيل السفير البولندي لدى إسرائيل بتمديد عطلته في بلاده. 

المصدر: i24news.tv

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