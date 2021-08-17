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لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد "طالبان" لليوم الثالث

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لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد
Reuters
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء بأن حركة "طالبان" أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، فيما استؤنفت الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابل لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

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"فرانس برس": "طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

أهم مستجدات الأوضاع ميدانيا وسياسيا في أفغانستان وحوله:

  • الخارجية الألمانية: الطائرة التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تمكنت الليلة الماضية من الهبوط في مطار كابل، أقلعت وعلى متنها 7 أشخاص فقط
  • أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي
  • سفير كوريا الجنوبية: تلقينا رسالة عاجلة من دولة صديقة بضرورة الإجلاء من أفغانستان
  • السفير الأمريكي في أفغانستان ينفي فراره من كابل
  • وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الوضع في مطار كابل يستقر
  • هروب رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابل وانخفاض حاد بالعملة الأفغانية
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لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة
لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة "طالبان"

  • بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

يتبع..

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