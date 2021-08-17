الخارجية الروسية ترد على بيان البرلمان الأوروبي بشأن "خطط" موسكو حول أفغانستان

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن أسهل شيء بالنسبة للدول الغربية هو العودة إلى عادتها القديمة، والإعلان مجددا أن روسيا تشكل تهديدا.

وأضاف غروشكو، معلقا على ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على الأحداث الأخيرة في أفغانستان ومخاوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دور موسكو: "من الأسهل بكثير العودة إلى الأصول - والإعلان أن روسيا تشكل تهديدا. أرادوا الأفضل، ولكن النتيجة جاءت كما كل مرة. كان يجب طي الصفحة والمضي قدما إلى الأمام، لكن الصين تثير قلقهم. هذه هي القصة كلها".

وأشار غروشكو إلى أنه، بالنسبة للأجندة الأوروبية والأمريكية "أصبحت الحرب لا تحظى بشعبية – فأخذوا يقولون إن الأفغان لا يريدون العيش بسلام".

وأضاف جروشكو: "النعوش مستمرة. وتم إنفاق تريليون (دولار) كالهباء المنثور".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن روسيا والصين معنيتان في أن تستمر الولايات المتحدة بضخ الأموال في أفغانستان إلى ما لا نهاية.

وفي يوم الاثنين، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى صياغة استراتيجية جديدة لأفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا والصين "يمكنهما ملء الفراغ السياسي هناك".

المصدر: نوفوستي