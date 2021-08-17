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المفوض الاقتصادي الأوروبي: على أوروبا إنشاء ممرات إنسانية لاستقبال اللاجئين الفارين من أفغانستان

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المفوض الاقتصادي الأوروبي: على أوروبا إنشاء ممرات إنسانية لاستقبال اللاجئين الفارين من أفغانستان
Reuters Yves Herman
علم الاتحاد الأوروبي
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اعتبر المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، أنه "يتعين على أوروبا إنشاء ممرات إنسانية لاستقبال اللاجئين الفارين من أفغانستان".

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وفي مقابلة مع صحيفة "إي ميساجيرو" اليومية الإيطالية، قال باولو جينتيلوني: "أعتقد أن أوروبا ستضطر حتما إلى تجهيز نفسها للممرات الإنسانية والاستقبال المنظم، وكذلك لتجنب التدفقات غير المنضبطة للمهاجرين غير الشرعيين..أو، على الأقل، يجب على الدول التي ترغب، في القيام بذلك".

هذا ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة "طالبان" المحظورة في روسيا.

المصدر: "رويترز"

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