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الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا لفحص الجاهزية على الحدود اللبنانية

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الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا لفحص الجاهزية على الحدود اللبنانية
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
مناورات عسكرية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة "الجليل"، على الحدود اللبنانية، لحادث "مفاجئ".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ".

وأضاف أدرعي: "يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع، وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية".

المصدر: RT

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