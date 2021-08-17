الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا لفحص الجاهزية على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة "الجليل"، على الحدود اللبنانية، لحادث "مفاجئ".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ".

وأضاف أدرعي: "يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع، وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية".

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ. يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021 حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2021

المصدر: RT