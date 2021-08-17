سفير كوريا الجنوبية: تلقينا رسالة عاجلة من دولة صديقة بضرورة الإجلاء من أفغانستان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، إن الإجلاء العاجل لموظفي سفارة البلاد في أفغانستان الأحد الماضي تم بمساعدة الدول الصديقة، بما فيها الولايات المتحدة.

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جاء قرار الإجلاء خلال اجتماع افتراضي طارئ الأحد الماضي، حيث ناقش وزير الخارجية جيونغ إوي -يونغ والسفير لدى أفغانستان تشوي تاي-هو ومسؤولون آخرون الظروف الأمنية في هذه الدولة وسلامة الدبلوماسيين.

وتلقى تشوي خلال الاجتماع رسالة من دولة صديقة تؤكد على ضرورة الإسراع إلى المطار في العاصمة الأفغانية كابل للإجلاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "كانت الرسالة تتعلق بضرورة انتقال الموظفين الدبلوماسيين إلى مطار كابل والحاجة إلى مغادرة البلاد.

وأضاف: "بعد أن بحث الوزير والسفير الرسالة قررا سحب كل ما يمكن سحبه".

ولم يكشف المسؤول عن الدولة التي أرسلت تلك الرسالة، لكن ربما تكون الولايات المتحدة أو منظمة حلف الناتو.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن آخر مواطن كوري جنوبي و3 مسؤولين دبلوماسيين كوريين غادروا أفغانستان.

وذكرت الوزارة أن الطائرة التي تقل 4 كوريين جنوبيين، غادرت مطار كابل التاسعة صباح اليوم (بتوقيت كوريا)، ومن المتوقع أن تهبط في دولة ثالثة في الشرق الأوسط.

وأغلقت كوريا الجنوبية مؤقتا سفارتها في أفغانستان وأجلت معظم موظفيها الدبلوماسيين إلى دولة ثالثة في الشرق الأوسط وسط تقدم حركة طالبان.

المصدر: يونهاب