جنرال روسي يكشف عن رد روسي على احتمال العدوان من جانب طالبان

صرح الرئيس السابق لأركان الجيش الروسي، الجنرال يوري بالويفسكي، بأن روسيا قد تستخدم القاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 أم زي" في حال اعتداء حركة طالبان على بلدان آسيا الوسطى.

وقال بالويفسكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي علينا أن نقدم مساعدة حال ظهور تهديد بالعدوان أو عدوان حقيقي. وهناك صيغ محتملة للرد. من تابع المناورات العسكرية في أوزبكستان، لاحظ أنه تم استخدام قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 أم زي" هناك. إنها ليست مخصصة لدعم القوات البرية بل لضرب منشآت بعيدة. وتعتبر هذه الطائرات تحذيرا لطالبان بعدم الاقتراب من الحدود".

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وأشار الجنرال إلى أن القوات المسلحة لكل من طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان قادرة على القتال اليوم.

وأضاف: "وحال التنسيبق الجيد للأعمال واستخدام طائرات "تو-22 أم زي" وكذلك استخباراتنا سيكون هناك تأثير فعال على العدو".

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصدر: نوفوستي