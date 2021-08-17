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بلينكن يجري اتصالات دولية وإقليمية بشأن أفغانستان

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بلينكن يجري اتصالات دولية وإقليمية بشأن أفغانستان
Reuters
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أفادت الخارجية الأمريكية مساء أمس الاثنين بأن الوزير أنتوني بلينكن أجرى العديد من الاتصالات بشأن تطورات الوضع في أفغانستان مع الهند، وباكستان وتركيا وشركاء أوروبيين.

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وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن بحث هاتفيا الوضع في أفغانستان مع كل من وزيري الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في البيان أن بلينكن أجرى كذلك اتصالات منفردة مع نظرائه في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والناتو لبحث التطورات في أفغانستان وجهود واشنطن لإعادة مواطنيهم من ذلك البلد.

وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على كابل الأحد ما أدى إلى انهيار النظام السابق والفوضى في مطار العاصمة، حيث يحاول آلاف المواطنين الأفغان مغادرة البلاد خوفا من تداعيات وصول "طالبان" إلى السلطة.

المصدر: "رويترز"

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