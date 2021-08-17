نيابة أوزبكستان حذفت بيانها حول طائرات ومروحيات أفغانية

قالت وكالة "سبوتنيك أوزبكستان"، إن النيابة العامة الأوزبيكية حذفت، بيانها حول عبور طائرات ومروحيات عسكرية أفغانية الحدود يومي السبت والأحد.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي للنيابة العامة في أوزبكستان على قناتها في تيليغرام، أن 22 طائرة عسكرية و 24 طائرة مروحية عسكرية من أفغانستان، عبرت بشكل غير قانوني حدود البلاد يومي السبت والأحد وهي تحمل 585 عسكريا مسلحا.

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وذكرت "سبوتنيك أوزبكستان"، أن "النيابة العامة حذفت من قناتها الرسمية في تيليغرام بيانا عن طائرات ومروحيات أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد".

وأشارت الى ان النيابة اصدرت بيانا جديدا قالت فيه، إنه لم يتم التحقق بشكل كامل من المعلومات التي تم نشرها في وقت سابق، ولم تكن مبنية على معطيات تم التحقق منها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة. واعتذرت النيابة العامة، عن الخطأ.

المصدر: نوفوستي