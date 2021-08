اندلاع حريق ضخم جنوب فرنسا أتى على أكثر من 300 هكتار (صور + فيديو)

#FeuxDeForêt | Départ de feu important sur la commune de #Gonfaron dans le #Var. De lourds moyens sont engagés.

Restez prudents et évitez la zone de ce village.

Un feu virulent dans le même couloir de feu parcouru dans les années 70, 80 et 90 et en 2003.pic.twitter.com/Fcr493HUQo