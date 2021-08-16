زاخاروفا تعبر عن "صدمتها" إزاء تصريحات البنتاغون عن الأفغان المتشبثين بطائراته

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن "صدمتها" إزاء تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية التي قالت إنه "ليس بوسعها" تأكيد الأنباء عن سقوط أشخاص من طائراتها في أفغانستان.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين: "كنت مصدومة بالفعل. فاطلعت على تصريح السيد كيربي وهو المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الذي قال ردا على سؤال عما إذا كان بوسعه تأكيد المعلومات حول أن الأفغان المتشبثين بالطائرات سقطوا منها أثناء إقلاعها، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد تلك المعلومات".

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وأضافت: "لدي سؤال منطقي: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تعرف كل التفاصيل عن الهاكرز الروس المزعومين والمادة التي يسمونها "نوفيتشوك"، بينما تعجز عن الرد على سؤال عما حدث بجناح أو عجلات طائرتهم المزودة بكافة وسائل المراقبة؟".

يذكر أن وسائل الإعلام تناقلت مقاطع فيديو يظهر فيها أفغانا تشبثوا بطائرات أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابل في محاولة الفرار من بلادهم بعد سيطرة "طالبان" عليها.

المصدر: نوفوستي