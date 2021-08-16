الطوارئ الإسرائيلية: حريق القدس بفعل فاعل

قال رئيس مصلحة الإطفاء في إسرائيل إن الحريق في القدس على ما يبدو بفعل فاعل وهو بحجم حريق الكرمل قبل 10 سنوات، في وقت يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الأحراج المستعرة.

وأفادت مراسلة RT بأن النيران اقتربت من محطة الكهرباء الرئيسية وخطوط الغاز المزودة لها بالقدس، مشيرة إلى أن مساعي كبيرة تبذل لمنع النار من الوصول إلى المحطة لأنها سوف تسبب كارثة بانقطاع الكهرباء عن كل القدس والمدن المحيطة بها.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أصدر تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

المصدر: RT