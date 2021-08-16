"ناشيونال إنترست": مقاتلات الشبح "إف 35" الإسرائيلية تراقب إيران

تخوض إيران وإسرائيل حربا كلامية تتخللها تهديدات مباشرة باستخدام أخطر الأسلحة سواء كانت الصواريخ الإيرانية أو مقاتلات "إف 35" الشبح الإسرائيلية.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن مقاتلات "إف 35 آي" الإسرائيلية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية تضع إيران ضمن قائمة أهدافها.

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ولفتت المجلة الأمريكية في تقرير عن مقاتلات "إف 35" الإسرائيلية إلى أن تل أبيب بدأت في أوائل عام 2010 خطة استيراد مقاتلات تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية منذ العقد الماضي، مشيرة إلى أن أول دفعة من الطائرة كان عددها 19 طائرة بمواصفات النسخة "إف 35 إيه".

وذكرت المجلة أن لدى إسرائيل نسختين من مقاتلات الجيل الخامس الشبح "إف 35"، النسخة الأولى هي النسخة التقليدية الموجودة في العديد من دول العالم، أما النسخة الثانية فهي نسخة خاصة يمكن تجهيزها بتقنيات وتسليح إسرائيلي الصنع مما يساهم في زيادة القدرة القتالية للمقاتلات الإسرائيلية من هذا الطراز بصورة خاصة وقواتها الجوية بصورة عامة.

وتقول المجلة إن مقاتلات "إف 35" التي حصلت عليها إسرائيل بنسختيها تمثل العمود الفقري لقواتها الجوية وتمكنها من امتلاك أفضل قوة جوية في المنطقة خلال العقود المقبلة.

ويصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، حيث يمتلك 595 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة.

وفي المقابل، يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 عالميا ويمتلك 516 طائرة حربية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ضابطا في سلاح الجو الإسرائيلي اعترف بشكل غير رسمي بأن هناك غرضا أكثر إلحاحا لتدريبات "Falcon Strike 2021" حيث قال إن "إيران في صميم تركيزنا".

المصدر: وكالات