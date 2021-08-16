مجلس الأمن يدعو لوقف العنف وتشكيل حكومة تعددية في أفغانستان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف شتى أعمال العنف في أفغانستان وتشكيل حكومة جديدة تشمل ممثلي مختلف فئات المجتمع الأفغاني.

وجاء في بيان المجلس الصادر يوم الاثنين، أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون لوقف العنف بكافة أشكاله فورا، وتشكيل حكومة جديدة عن طريق التفاوض تحظى بتمثيل واسع، وبمشاركة متكافئة للنساء فيها".

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وأكد مجلس الأمن أن إنهاء النزاع في أفغانستان لا يمكن إلا عبر التسوية السياسية "الشاملة والعادلة مع مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الأقليات والنساء والأطفال".

وأشار البيان إلى أن حركة "طالبان" يجب ألا تقدم دعما لأي عناصر إرهابية ناشطة في أراضي دول أخرى.

ولم يتضمن البيان ذكر الاعتراف بحركة "طالبان" سلطة شرعية جديدة في أفغانستان.

المصدر: وكالات