إغلاق نصب واشنطن التذكاري بعد تعرضه لصاعقة

أعلنت دائرة الحدائق الوطنية الأمريكية أن نصب واشنطن التذكاري سيغلق أمام الزوار اليوم الاثنين بسبب الأضرار التي أعقبت صاعقة ضربته يوم الأحد.

وقالت دائرة المتنزهات الوطنية، التي تقوم بصيانة المعالم الأثرية في واشنطن العاصمة، في تغريدة عبر "تويتر": "سيتم إغلاق نصب واشنطن التذكاري اليوم حيث نقوم بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنظام الإلكتروني بسبب الصاعقة التي ضرب صباح يوم الأحد".

UPDATE: The Washington Monument will be closed today as we repair damage to the electronic access system caused by Sunday morning’s lightning strike. #WashingtonDChttps://t.co/HD6U35C66n — National Mall NPS (@NationalMallNPS) August 16, 2021

المصدر: nbc