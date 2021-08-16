البنتاغون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قررت إرسال كتيبة إضافية إلى مطار كابل ليرتفع قوام القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء هناك إلى نحو 6 آلاف جندي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى "لتطهير مطار كابل للسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية".

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي أن وجود قوات بلاده في أفغانستان يتركز في المطار، وأن جميع الرحلات الجوية العسكرية والمدنية توقفت هناك بسبب الحشود المتمعة على مدرج الطائرات طلبا للمغادرة.

إقرأ المزيد

وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن القوات الأمريكية قتلت عددا من الأشخاص حاولوا اقتحام الطائرات في مطار كابل.

المصدر: وكالات